Scotiabank
  • Salarios
  • Banquero de Inversión

  • Todos los Salarios de Banquero de Inversión

  • New York City Area

Scotiabank Banquero de Inversión Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in New York City Area en Scotiabank totaliza $275K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Total por año
$275K
Nivel
L8
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$75K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Banquero de Inversión en Scotiabank in New York City Area tiene una compensación total anual de $526,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Scotiabank para el puesto de Banquero de Inversión in New York City Area es $250,000.

