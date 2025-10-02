Directorio de empresas
Scotiabank
Scotiabank Gerente de Ciencia de Datos Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$117K
Nivel
7
Salario base
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$10.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Gerente de Ciencia de Datos a Scotiabank in Greater Toronto Area és una compensació total anual de CA$136,957. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Scotiabank per al rol de Gerente de Ciencia de Datos in Greater Toronto Area és CA$117,014.

