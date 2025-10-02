Directorio de empresas
Scotiabank
  Salarios
  Analista de Datos

  Todos los Salarios de Analista de Datos

  Greater Toronto Area

Scotiabank Analista de Datos Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$86.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$86.3K
Nivel
L3
Salario base
CA$86.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Analista de Datos στην Scotiabank in Greater Toronto Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$102,784. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Scotiabank για τον ρόλο Analista de Datos in Greater Toronto Area είναι CA$86,255.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Scotiabank

