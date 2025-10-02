Directorio de empresas
Scotiabank
Scotiabank Analista de Negocios Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Analista de Negocios in Greater Toronto Area en Scotiabank varía desde CA$87.3K por year para L6 hasta CA$134K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$99.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Scotiabank in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$142,041. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Scotiabank para el puesto de Analista de Negocios in Greater Toronto Area es CA$96,688.

