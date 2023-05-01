SCORE Salarios

Directorio de empresas
El salario de SCORE varía desde $60,992 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $187,926 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SCORE. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $122K
Científico de Datos
$146K
Diseñador de Productos
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Productos
$183K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en SCORE es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $187,926. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SCORE es $145,725.

Otros recursos