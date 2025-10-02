Directorio de empresas
Schibsted
Schibsted Ingeniero de Software Salarios en Greater Oslo Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Oslo Region en Schibsted totaliza NOK 782K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Schibsted. Última actualización: 10/2/2025

Total por año
NOK 782K
Nivel
Senior
Salario base
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bono
NOK 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Schibsted?

NOK 1.62M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Schibsted in Greater Oslo Region tiene una compensación total anual de NOK 913,744. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Schibsted para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Oslo Region es NOK 782,078.

