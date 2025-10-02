Directorio de empresas
Scandit
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Zurich Area

Scandit Ingeniero de Software Salarios en Greater Zurich Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area en Scandit totaliza CHF 136K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scandit. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 136K
Nivel
L3
Salario base
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 5.1K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scandit?

CHF 134K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CHF 25.1K+ (a veces CHF 251K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Scandit in Greater Zurich Area tiene una compensación total anual de CHF 146,053. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Scandit para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area es CHF 137,243.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Scandit

Empresas relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos