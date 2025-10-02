Directorio de empresas
Scale AI
  • Salarios
  • Gerente de Programas Técnicos

  • Todos los Salarios de Gerente de Programas Técnicos

  • Mexico

Scale AI Gerente de Programas Técnicos Salarios en Mexico

La compensación de Gerente de Programas Técnicos in Mexico en Scale AI totaliza MX$1.38M por year para L4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en Scale AI in Mexico tiene una compensación total anual de MXMX$30,091,134. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Scale AI para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in Mexico es MXMX$23,042,233.

