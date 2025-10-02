Directorio de empresas
Scale AI
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Scale AI varía desde $199K por year para L3 hasta $405K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $224K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
(Nivel Inicial)
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Scale AI in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $405,082. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Scale AI para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $226,240.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Scale AI

Empresas relacionadas

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos