Sberbank
Sberbank Ingeniero de Software Salarios en Saint Petersburg Metro Area

La compensación de Ingeniero de Software in Saint Petersburg Metro Area en Sberbank varía desde RUB 1.92M por year para L7 hasta RUB 5.62M por year para L13. El paquete de compensación year mediano in Saint Petersburg Metro Area totaliza RUB 3.34M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
(Nivel Inicial)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Sberbank?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Ingeniero Site Reliability

Ingeniero de Sistemas

Developer Advocate

Científico de Investigación

Ingeniero de AI

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Sberbank in Saint Petersburg Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 5,619,488. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sberbank para el puesto de Ingeniero de Software in Saint Petersburg Metro Area es RUB 2,840,813.

