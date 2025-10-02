La compensación de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area en Sberbank varía desde RUB 1.85M por year para L7 hasta RUB 6.2M por year para L14. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.9M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Mobile
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero DevOps
Ingeniero Site Reliability
Ingeniero de Sistemas
Developer Advocate
Científico de Investigación
Ingeniero de AI