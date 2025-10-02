Sberbank Gerente de Productos Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Productos in Moscow Metro Area en Sberbank varía desde RUB 11.19M por year para L7 hasta RUB 16.17M por year para L14. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.85M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 RUB 11.19M RUB 8.76M RUB 0 RUB 2.42M L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

