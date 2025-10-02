Directorio de empresas
Sberbank
Sberbank Gerente de Productos Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Productos in Moscow Metro Area en Sberbank varía desde RUB 11.19M por year para L7 hasta RUB 16.17M por year para L14. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.85M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Sberbank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Sberbank in Moscow Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 16,165,672. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sberbank para el puesto de Gerente de Productos in Moscow Metro Area es RUB 3,874,941.

