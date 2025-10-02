La compensación de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area en Sberbank varía desde RUB 1.63M por year para L7 hasta RUB 2.48M por year para L9. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
