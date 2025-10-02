Directorio de empresas
Sauce Labs
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Sauce Labs totaliza PLN 355K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sauce Labs. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 355K
Nivel
Staff
Salario base
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sauce Labs?

PLN 600K

Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Sauce Labs fun ipa Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area ni PLN 330,524.

Otros recursos