SAP Concur
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Ingeniero de Software Salarios en Greater Seattle Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area en SAP Concur varía desde $130K por year para T2 hasta $243K por year para T4. El paquete de compensación year mediano in Greater Seattle Area totaliza $185K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SAP Concur. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en SAP Concur?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SAP Concur in Greater Seattle Area tiene una compensación total anual de $275,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SAP Concur para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area es $185,838.

