Santander Bank
  Salarios
  Banquero de Inversión

  Todos los Salarios de Banquero de Inversión

  New York City Area

Santander Bank Banquero de Inversión Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in New York City Area en Santander Bank totaliza $245K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Santander Bank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total por año
$245K
Nivel
Vice President
Salario base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bono
$60K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Santander Bank?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Banquero de Inversión sa Santander Bank in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $330,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Santander Bank para sa Banquero de Inversión role in New York City Area ay $245,000.

Otros recursos