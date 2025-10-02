Directorio de empresas
Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank Científico de Datos Salarios en Brazil

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Brazil en Santander Bank totaliza R$203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Santander Bank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$203K
Nivel
Mid
Salario base
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$81.3K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Santander Bank?

R$880K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Santander Bank in Brazil tiene una compensación total anual de R$241,059. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Santander Bank para el puesto de Científico de Datos in Brazil es R$222,722.

Otros recursos