
Sanofi Ingeniero de Software Salarios en Greater Paris Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Paris Area en Sanofi totaliza €74.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Total por año
€74.9K
Nivel
L3
Salario base
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bono
€9.1K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sanofi?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Ingeniero de Software ב-Sanofi in Greater Paris Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €106,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sanofi עבור תפקיד Ingeniero de Software in Greater Paris Area הוא €65,894.

Otros recursos