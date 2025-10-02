Directorio de empresas
Sanofi
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • United States

Sanofi Científico de Datos Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Sanofi totaliza $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Total por año
$115K
Nivel
L2
Salario base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sanofi?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Sanofi in United States tiene una compensación total anual de $238,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sanofi para el puesto de Científico de Datos in United States es $194,000.

Otros recursos