S&P Global Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en S&P Global varía desde $125K por year para L8 hasta $284K por year para L13. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $132K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L8 Software Developer I ( Nivel Inicial ) $125K $117K $1.4K $6.9K L9 Software Developer II $121K $110K $0 $11.4K L10 Software Developer II $106K $106K $0 $0 L11 Lead Software Developer $180K $163K $0 $17K Ver 3 Más Niveles

$160K Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Consolidación Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33 % se consolida en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en S&P Global ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título