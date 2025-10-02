La compensación de Científico de Datos in New York City Area en S&P Global totaliza $142K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $165K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se consolida en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)