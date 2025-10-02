Directorio de empresas
S&P Global
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Científico de Datos Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region en S&P Global totaliza ₹2.95M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹2.95M
Nivel
L9
Salario base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹447K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en S&P Global?

₹13.94M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en S&P Global in Mumbai Metropolitan Region tiene una compensación total anual de ₹4,565,631. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region es ₹2,952,670.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para S&P Global

Empresas relacionadas

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos