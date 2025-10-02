S&P Global Científico de Datos Salarios en India

La compensación de Científico de Datos in India en S&P Global varía desde ₹838K por year para L8 hasta ₹1.92M por year para L10. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.61M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33 % se consolida en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en S&P Global ?

