La compensación de Gerente de Programas Técnicos in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs totaliza $205K por year para Distinguished Member of Technical Staff. El paquete de compensación year mediano in Albuquerque-Santa Fe Area totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
