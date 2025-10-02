Directorio de empresas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Gerente de Programas Técnicos Salarios en Albuquerque-Santa Fe Area

La compensación de Gerente de Programas Técnicos in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs totaliza $205K por year para Distinguished Member of Technical Staff. El paquete de compensación year mediano in Albuquerque-Santa Fe Area totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sandia National Labs?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programas Técnicos at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $209,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Gerente de Programas Técnicos role in Albuquerque-Santa Fe Area is $200,000.

