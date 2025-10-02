Directorio de empresas
Sandia National Labs
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Ingeniero Mecánico Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area en Sandia National Labs totaliza $212K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Total por año
$212K
Nivel
Senior Technical Staff Member
Salario base
$212K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sandia National Labs?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Sandia National Labs in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $263,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sandia National Labs para el puesto de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area es $148,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sandia National Labs

Empresas relacionadas

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos