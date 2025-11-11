Directorio de empresas
Samsung
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Recursos Humanos Nivel

L2

Niveles en Samsung

Comparar Niveles
  1. L2
  2. L3
  3. L4
    4. Mostrar 3 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₩47,392
Salario Base
₩59,936,145
Acciones ()
₩0
Bono
₩7,701,101
Block logo
+₩82.78M
Robinhood logo
+₩127.02M
Stripe logo
+₩28.54M
Datadog logo
+₩49.95M
Verily logo
+₩31.4M
Don't get lowballed
Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Samsung

Empresas relacionadas

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos