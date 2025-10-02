Directorio de empresas
Samolet
Samolet Information Technologist (IT) Salarios en Saint Petersburg Metro Area

La compensación total promedio de Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area en Samolet varía desde RUB 977K hasta RUB 1.39M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Samolet. Última actualización: 10/2/2025

RUB 1.12M - RUB 1.31M
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
RUB 13.36M

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Samolet in Saint Petersburg Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 1,394,513. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Samolet para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area es RUB 977,351.

