Salsify
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Portugal

Salsify Ingeniero de Software Salarios en Portugal

La compensación de Ingeniero de Software in Portugal en Salsify totaliza €54.9K por year para Software Engineer 2. El paquete de compensación year mediano in Portugal totaliza €52.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Salsify. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
(Nivel Inicial)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Salsify, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Salsify in Portugal tiene una compensación total anual de €99,392. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Salsify para el puesto de Ingeniero de Software in Portugal es €52,562.

