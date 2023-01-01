Sally Beauty Holdings Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Sally Beauty Holdings oscila entre $58,800 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $129,350 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sally Beauty Holdings . Última actualización: 8/8/2025

$160K

Tecnólogo de Información (TI)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Gerente de Producto
$116K

Ingeniero de Software
$129K
Investigador de Experiencia de Usuario
$113K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Sally Beauty Holdings es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Sally Beauty Holdings es $112,700.

