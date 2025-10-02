Directorio de empresas
SailPoint
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • Greater Austin Area

SailPoint Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Austin Area en SailPoint totaliza $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SailPoint. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Total por año
$250K
Nivel
hidden
Salario base
$250K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en SailPoint?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En SailPoint, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at SailPoint in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $420,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Gerente de Ingeniería de Software role in Greater Austin Area is $229,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para SailPoint

Empresas relacionadas

  • Expedition Tech
  • Simon Data
  • Tempus
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos