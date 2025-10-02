SailPoint Ingeniero de Software Salarios en Mexico

La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en SailPoint varía desde MX$1.13M por year para L3 hasta MX$1.28M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Mexico totaliza MX$1.21M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SailPoint. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Associate Software Engineer ( Nivel Inicial ) MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L2 Software Engineer MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L3 Software Engineer II MX$1.13M MX$1.12M MX$0 MX$12.4K L4 Senior Software Engineer MX$1.28M MX$1.12M MX$96.8K MX$64.4K Ver 6 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En SailPoint, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en SailPoint ?

