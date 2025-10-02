Directorio de empresas
SailPoint
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Austin Area

SailPoint Ingeniero de Software Salarios en Greater Austin Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en SailPoint varía desde $100K por year para L2 hasta $211K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Austin Area totaliza $142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SailPoint. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Associate Software Engineer(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Ver 6 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En SailPoint, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SailPoint in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $243,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SailPoint para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Austin Area es $141,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para SailPoint

Empresas relacionadas

  • Expedition Tech
  • Simon Data
  • Tempus
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos