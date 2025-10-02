La compensación de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en SailPoint varía desde $100K por year para L2 hasta $211K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Austin Area totaliza $142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SailPoint. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En SailPoint, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)