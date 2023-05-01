Directorio de Empresas
Safe Security
Safe Security Salarios

El rango salarial de Safe Security oscila entre $59,467 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $172,354 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Safe Security. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $59.5K
Científico de Datos
$164K
Gerente de Producto
$71.9K

Ingeniero de Ventas
$172K
Preguntas Frecuentes

