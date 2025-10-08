La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Rokt varía desde $170K por year para L2 hasta $208K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rokt. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rokt, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
