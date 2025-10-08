La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.49M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rocket Software. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
