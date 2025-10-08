Directorio de empresas
Rocket Companies
Rocket Companies Diseñador UX Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador UX in United States en Rocket Companies totaliza $107K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rocket Companies. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Total por año
$107K
Nivel
Mid
Salario base
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bono
$9K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Rocket Companies?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Rocket Companies in United States tiene una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rocket Companies para el puesto de Diseñador UX in United States es $106,500.

