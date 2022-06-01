Directorio de Empresas
Rocket Companies
Rocket Companies Salarios

El rango salarial de Rocket Companies oscila entre $75,876 en compensación total anual para un Reclutador en el extremo inferior y $215,735 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rocket Companies. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $131K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $183K
Desarrollo de Negocios
$199K

Analista de Datos
$99K
Gerente de Ciencia de Datos
$216K
Científico de Datos
$109K
Analista Financiero
$119K
Recursos Humanos
$94.5K
Tecnólogo de Información (TI)
$171K
Marketing
$99.5K
Diseñador de Productos
$171K
Gerente de Diseño de Productos
$183K
Reclutador
$75.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$137K
Arquitecto de Soluciones
$186K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Rocket Companies es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $215,735. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Rocket Companies es $136,680.

