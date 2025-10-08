Roblox Diseñador UX Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Diseñador UX in San Francisco Bay Area en Roblox varía desde $176K por year para IC1 hasta $470K por year para IC6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $350K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Roblox. Última actualización: 10/8/2025

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 45 % AÑO 1 35 % AÑO 2 20 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 45 % se consolida en el 1st - AÑO ( 11.25 % trimestral )

35 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.75 % trimestral )

20 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 5.00 % trimestral ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33 % se consolida en el 1st - AÑO ( 8.25 % trimestral )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.25 % trimestral )

33 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.25 % trimestral ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

¿Cuál es el cronograma de vesting en Roblox ?

