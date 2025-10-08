Directorio de empresas
Robinhood
Robinhood
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Canada

Robinhood Ingeniero de Software Backend Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Canada en Robinhood varía desde CA$148K por year para L1 hasta CA$201K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$209K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robinhood. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
IC3(Nivel Inicial)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Robinhood in Canada tiene una compensación total anual de CA$225,741. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Robinhood para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Canada es CA$207,991.

