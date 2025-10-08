Directorio de empresas
RLDatix
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

RLDatix Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in North Macedonia en RLDatix totaliza MKD 345K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RLDatix.

Paquete Mediano
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Total por año
MKD 345K
Nivel
L6
Salario base
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bono
MKD 0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en RLDatix?

MKD 8.74M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en RLDatix in North Macedonia tiene una compensación total anual de MKD 2,294,589. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en RLDatix para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in North Macedonia es MKD 345,402.

Otros recursos