La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Rivian varía desde $162K por year para RIV-3 hasta $277K por year para RIV-6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:
50% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)
50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)