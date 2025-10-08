Directorio de empresas
Rivian
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • San Francisco Bay Area

Rivian Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Rivian varía desde $162K por year para RIV-3 hasta $277K por year para RIV-6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
RIV-3
Software Engineer I(Nivel Inicial)
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
Software Engineer II
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
Staff Software Engineer
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Rivian in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $412,807. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rivian para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area es $213,750.

