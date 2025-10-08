Rivian Manufacturing Engineer Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area en Rivian varía desde $108K por year hasta $272K. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $170K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono RIV-3 Mechanical Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-4 Mechanical Engineer II $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-5 Senior Mechanical Engineer $186K $145K $38.3K $3.3K RIV-6 Staff Mechanical Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 50 % AÑO 1 50 % AÑO 2 Tipo de Acciones RSU En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años: 50 % se consolida en el 1st - AÑO ( 12.50 % trimestral )

50 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 12.50 % trimestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Rivian ?

