Ritual Salarios

El rango salarial de Ritual oscila entre $96,768 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $243,040 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ritual. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Asistente Administrativo
$112K
Marketing
$102K
Operaciones de Marketing
$131K

Diseñador de Productos
$99.5K
Gerente de Producto
$241K
Ingeniero de Software
$96.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$243K
Preguntas Frecuentes

Il ruolo più pagato segnalato in Ritual è Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $243,040. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ritual è di $112,200.

