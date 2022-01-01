Rite Aid Salarios

El rango salarial de Rite Aid oscila entre $33,446 en compensación total anual para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $271,350 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rite Aid . Última actualización: 8/21/2025