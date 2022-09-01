Directorio de Empresas
Riskonnect
Riskonnect Salarios

El rango salarial de Riskonnect oscila entre $25,556 en compensación total anual para un Científico de Datos en el extremo inferior y $128,627 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Riskonnect. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86K
Analista de Negocios
$58.8K
Servicio al Cliente
$88.2K

Científico de Datos
$25.6K
Gerente de Producto
$129K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Riskonnect is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,627. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riskonnect is $86,000.

Otros Recursos