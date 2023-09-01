Rise8 Salarios

Directorio de empresas
El salario de Rise8 varía desde $175,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $211,446 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rise8. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $175K
Diseñador de Productos
$185K
Gerente de Productos
$211K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Rise8 es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,446. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rise8 es $184,598.

