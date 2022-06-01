Directorio de empresas
Rise People
Rise People Salarios

El salario de Rise People varía desde $40,079 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el nivel más bajo hasta $118,286 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rise People. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Redactor Publicitario
$40.1K
Gerente de Productos
$60.8K
Ingeniero de Software
Median $96K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $118K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Rise People es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $118,286. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rise People es $78,387.

