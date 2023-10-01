Directorio de empresas
Rise Interactive
Rise Interactive Salarios

El salario de Rise Interactive varía desde $43,210 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $165,825 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rise Interactive. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Marketing
$49.8K
Gerente de Productos
$166K
Ingeniero de Software
$43.2K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Rise Interactive is Gerente de Productos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise Interactive is $49,750.

