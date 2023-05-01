Directorio de empresas
Rhumbix
Rhumbix Salarios

El salario de Rhumbix varía desde $150,750 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el nivel más bajo hasta $187,060 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rhumbix. Última actualización: 11/29/2025

Diseñador de Producto
$151K
Ingeniero de Software
$187K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Rhumbix es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $187,060. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Rhumbix es $168,905.

Otros recursos

