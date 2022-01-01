Replicated Salarios

Directorio de empresas
El salario de Replicated varía desde $170,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $245,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Replicated. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $170K
Ingeniero de Ventas
$216K
Gerente de Ingeniería de Software
$245K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Replicated, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (1.04% por período)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (1.04% por período)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (1.04% por período)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Replicated es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Replicated es $215,761.

